Vụ Giang hồ cưỡng chiếm đất công: Yêu cầu công an đẩy nhanh tiến độ điều tra

Ngày 20.5, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Nguyễn Hồng Hải đã có công văn gửi Công an TP.Phan Thiết yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ gây mất an ninh trật tự, bao chiếm đất nhà nước mà Thanh Niên phản ánh gần đây, xảy ra ở P.Mũi Né (TP.Phan Thiết), liên quan “ vợ chồng Nữ Đoàn ” (Trần Thị Ngọc Nữ (43 tuổi) và Trần Văn Đoàn (44 tuổi, cùng hộ khẩu thường trú tại TP.HCM).

Theo đó, Công an TP.Phan Thiết phải xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, kịp thời báo cáo UBND TP.Phan Thiết để theo dõi và chỉ đạo.

Trước đó, ngày 15.5, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có công văn yêu cầu UBND TP.Phan Thiết kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai tại P.Mũi Né nói chung và tại khu vực mà loạt bài điều tra của Thanh Niên phản ánh nói riêng, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 19.5, gần 100 cán bộ công an phường, quân sự , dân phòng của P.Mũi Né với sự hỗ trợ của Công an TP.Phan Thiết, đã cưỡng chế tháo dỡ căn nhà trên đồi cát Long Sơn (đối diện Khu du lịch Hòn Rơm 2). Đây là căn nhà xây dựng trái phép trên đất của nhà nước do băng nhóm của “vợ chồng Nữ Đoàn” bao chiếm và xây dựng.