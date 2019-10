Vụ 'Giang hồ vây nhốt công an': Khởi tố Nguyễn Tấn Lương thêm tội trốn thuế

Theo điều tra, Công ty TNHH Phú Gia Lương (đóng tại TP.Biên Hòa) do Nguyễn Tấn Lương làm giám đốc chuyên về lĩnh vực xây dựng và tham gia nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại TP.Biên Hòa. Từ năm 2012 - 2018, công ty của Lương có dấu hiệu trốn thuế nhiều tỉ đồng.

Trước đó, Nguyễn Tấn Lương đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng cùng với Ngô Đình Giang (thường gọi Giang “36”, 33 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi Tuấn Nhóc, 30 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) và Mai Văn Căn (29 tuổi, ngụ P.Tam Phước, TP.Biên Hòa).

Trong vụ án này, Lương được xác định là người gọi điện cho Giang "36" đến nhà hàng Lam Viên (đường Đặng Văn Trơn, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) để giải quyết mâu thuẫn khi xảy ra xô xát với nhóm công an nhậu bàn cạnh bên. Sau đó, Giang "36" gọi giang hồ đến vây nhốt xe chở công an rời khỏi nhà hàng gây náo loạn đường phố.

Liên quan vụ gây rối trên cũng đã có 3 cán bộ công an bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Vụ việc trên gây xôn xao dư luận và Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp với Công an TP.Biên Hòa điều tra.