Quy kết trốn thuế 'treo' 5 năm, doanh nghiệp kiệt quệ đi kêu cứu

Theo đơn cầu cứu và xác minh của PV Thanh Niên, năm 2014, Công ty TNHH Nguyễn Quyền (Công ty Nguyễn Quyền; trụ sở 279 Phan Anh, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM) bị quy kết trốn thuế liên quan đến chung cư Nguyễn Quyền 1 do công ty này làm chủ đầu tư tại địa chỉ 279 Phan Anh.

Cụ thể, ngày 28.8.2013, Chủ tịch UBND Q.Bình Tân ra Quyết định số 7408/QĐ-UBND giao Thanh tra Q.Bình Tân thanh tra về thuế đối với Công ty Nguyễn Quyền.

Ngày 7.2.2014, Thanh tra Q.Bình Tân có Kết luận số 179/KL-TTr-UBND, trong đó cho rằng thuế truy thu qua thanh tra hơn 7,1 tỉ đồng. Tiếp đó, Chi cục Thuế Q.Bình Tân căn cứ vào kết luận của thanh tra, ra Quyết định số 413/QĐ-CCT-KTT1 truy thu thuế, đồng thời buộc phải nộp phạt 1,1 tỉ đồng. Thậm chí, Chi cục Thuế Q.Bình Tân còn phong tỏa hóa đơn khiến công ty “hết đất sống”. Bắt đầu từ thời điểm này, Công ty Nguyễn Quyền liên tục đi khiếu nại.

Sau khi có kết luận giám định tư pháp về thuế, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân đã có Quyết định số 108 và Thông báo số 2819 ngày 15.6.2015 về việc không khởi tố vụ án theo kiến nghị của UBND Q.Bình Tân về hành vi trốn thuế do Công ty Nguyễn Quyền “không có hành vi trốn thuế, không phát sinh số tiền thuế trốn”.

Tháng 8.2018, sau khi tiếp nhận văn bản của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn khiếu nại của Công ty Nguyễn Quyền đến UBND TP.HCM để kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. Đến tháng 7.2019, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND TP.HCM kiểm tra, giải quyết vụ việc theo quy định. Thế nhưng, các khiếu nại khẩn cấp của Công ty Nguyễn Quyền đến nay vẫn bị “treo”.

Theo ông Ngô Văn Xuân, đại diện ủy quyền của Công ty Nguyễn Quyền, công ty đã nhiều lần khiếu nại các nội dung trên, nhưng UBND Q.Bình Tân, Chi cục Thuế Q.Bình Tân và Cục Thuế TP.HCM vẫn không kiểm tra, rà soát lại nhằm có biện pháp giải quyết. “Khi những chỉ đạo của Tổng cục Thuế chưa được giải quyết dứt điểm, thì Chi cục Thuế Q.Bình Tân ban hành văn bản với mục đích áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản doanh nghiệp. Điều này chẳng khác gì đẩy doanh nghiệp vào bước đường cùng”, ông Xuân bức xúc.

Ngày 5.9, trả lời PV Thanh Niên, đối với yêu cầu của người khiếu nại về việc hủy Kết luận thanh tra số 179/KL-TTr-UBND do kết luận này không đúng quy định pháp luật, ông Nguyễn Trung Bình, Chánh thanh tra Q.Bình Tân, cho rằng không cần hủy, vì sau đó công an quận đã có báo cáo khẳng định không khởi tố vụ án hình sự vì không có hành vi trốn thuế. Ông Nguyễn Kim Quới, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế Q.Bình Tân, cho rằng sau khi có kết luận giám định về thuế và thông báo của công an quận, chi cục không dùng từ “trốn thuế” nữa, và đã tính lại thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp của Công ty Nguyễn Quyền phải nộp.