Vụ hổ vồ nát 2 tay nhân viên: Bất thường số lượng hổ nuôi

Chiều 5.6, Sở NN-PTNT Bình Dương có báo cáo nhanh và trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên liên quan đến vụ hổ vồ nát 2 cánh tay một nhân viên trong doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh (P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An). Nạn nhân Nạn nhân bị hổ vồ nát 2 tay được xác định là ông V.T.Q. (49 tuổi, ngụ An Giang). Ông Q. được cho là nhân viên của trang trại nuôi thú hoang dã nhưng đã nghỉ việc nhiều năm nay.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Bình Dương, chủ trang trại nuôi thí điểm động vật hoang dã DNTN Thanh Cảnh là bà Huỳnh Thị Mỹ. Trang trại này nằm trong Khu du lịch Thanh Cảnh do ông Huỳnh Văn Hai làm chủ cũng đã ngừng hoạt động nhiều năm nay.

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG Khu nuôi nhốt thú hoang dã trong DNTN Thanh Cảnh

Chiều 4.6, nhân viên trang trại nuôi thú hoang dã Thanh Cảnh phát hiện ông Q. nằm ở hành lang chuồng hổ trong tình trạng bị đứt lìa, nát 2 cánh tay. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để cấp cứu.

Ngay sau đó, vụ việc được báo cho cơ quan chức năng, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Dương và Công an TX.Thuận An đến khám nghiệm hiện trường.

Tại thời điểm xảy vụ việc cơ quan chức năng ghi nhận tại trang trại này đang nuôi nhốt 3 cá thể hổ và đang trong giai đoạn gia cố chuồng trại nên 3 con hổ đã được di dời sang chuồng mới thì xảy ra vụ việc.

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG Khu du lịch Thanh Cảnh hiện là nơi nuôi nhốt thú hoang dã

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Bình Dương gửi cho PV Thanh Niên, số liệu quản lý trên giấy của Kiểm lâm là tại trang trại Thanh Cảnh có 5 cá thể hổ, 23 cá thể gấu ngựa, 2 các sấu nước ngọt, 1 con ó và 1 con diệc xám. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ hổ vồ nhân viên chỉ có 3 con hổ tại đây.

Hiện trên địa bàn Bình Dương có 3 cơ sở đang nuôi nhốt thú hoang dã, gồm: Khu du lịch Đại Nam (TP.Thủ Dầu Một), Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương (TX.Dĩ An) và trang trại Thanh Cảnh (TX.Thuận An).

Theo tài liệu của PV Thanh Niên, tính đến nay cả 3 cơ sở nuôi nhốt thú hoang dã này đều đã xảy ra hổ vồ nhân viên, trong đó ở Khu du lịch Đại Nam và Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương nhân viên bị hổ vồ chết tại chỗ.