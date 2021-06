Vụ kê khống mộ giả tại TP.Huế: Bắt thêm 3 cán bộ của dự án hạ tầng khu dân cư Bắc Hương Sơ

Ngày 23.6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 cán bộ, chuyện viên thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Huế và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Huế, vì "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”, xảy ra tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ (P.Hương Sơ, TP.Huế).

Theo đó, 3 chuyên viên bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Dương Nhật Phong (38 tuổi, chuyên viên Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Huế), Nhiêu Khánh Phước Hưng (42 tuổi) và Đoàn Văn Hoài (57 tuổi, cả hai đều là chuyên viên Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Huế).

Cả 3 chuyên viên này đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được phân công, khi tham gia công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Bắc Hương Sơ, TP.Huế, đã kiểm kê, xác nhận số lượng mồ mã di dời không đúng thực tế, trong đó có 353 mộ giả, làm sai lệch hồ sơ, dẫn đến bồi thường không đúng đối tượng, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 700 triệu đồng.

Doanh nghiệp cấu kết cán bộ kê khống 350 mộ giả chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quyền (57 tuổi, chủ doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ, P.An Tây, TP.Huế), Nguyễn Văn Hiền (35 tuổi), Nguyễn Quốc Hùng (24 tuổi, cùng là con trai bị can Quyền) và Nguyễn Văn Quý (43 tuổi, cán bộ, nguyên Phó trưởng phòng VH-TT TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tất cả cùng trú tại TP.Huế), trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, kê khống mộ giả xảy ra tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, P.Hương Sơ, TP.Huế.