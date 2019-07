Vụ khách thương gia bị tố ‘sàm sỡ’: Vì sao chỉ bị từ chối vận chuyển?

Theo Cục Hàng không, việc xử lý hành khách gây rối này đã không tuân thủ theo quy trình xử lý hành khách gây rối quy định tại Thông tư 13/2019-BGTVT của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Hành khách Vũ Anh Cường chỉ bị từ chối vận chuyển mà không bị bất kỳ xử lý nào của cơ quan có thẩm quyền. Đây là việc không tuân thủ pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến bay ưu tiên, từ khâu kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi, cũng như quy trình xử lý hành khách gây rối theo quy định hiện hành.