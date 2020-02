Vụ lật ghe trên sông Vu Gia, 6 người tử vong: Tang thương bao trùm xóm nghèo

Sáng 26.2, tại trụ sở UBND xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam ), ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương để làm rõ nguyên nhân vụ lật ghe trên sông Vu Gia khiến 6 người tử vong xảy ra vào chiều 25.2. Tại buổi làm việc, trung tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng công an huyện Đại Lộc, cho biết Công an huyện sẽ làm việc với các nhân chứng, đặc biệt là những người sống sót, để điều tra xử lý. Nếu thật sự ông Nguyễn Đình Ba (đã tử vong) là chủ phương tiện cũng là người trực tiếp lái ghe khi xảy ra tai nạn, thì vụ án sẽ không khởi tố. Quá trình điều tra, nếu xác định được những tình tiết mới hoặc điều khiển ghe là một người khác (còn sống) thì vụ việc sẽ được xử lý hình sự, bởi hậu quả vụ tai nạn là đặc biệt nghiêm trọng. Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 25.2, chiếc ghe chở 10 người của 3 gia đình (có cả trẻ em) trú ở xã Đại Cường đang chạy trên sông Vu Gia đoạn qua thôn Trung Mỹ, xã Đại Cường thì không may gặp gió mạnh, lật nghiêng. Một số chủ thuyền gần đó kịp cứu vớt được 4 người, 6 người còn lại tử vong.