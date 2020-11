Vụ lộ đề thi tuyển công chức tại Phú Yên: Khởi tố thêm 8 bị can

Ngày 11.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 người về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, do liên quan đến vụ án “ cố ý làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017 - 2018 tại Phú Yên. Các quyết định khởi tố và lệnh cấm trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.