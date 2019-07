Vụ mỏ cát lậu thách thức chính quyền: Thanh tra toàn diện Công ty Danh My

Công văn do Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong ký, nêu rõ: Hiện Sở TN-MT Bình Thuận đã có báo cáo UBND tỉnh vụ mỏ cát lậu mà Báo Thanh Niên nêu (ở thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, H.Bắc Bình). Tuy nhiên, trong báo cáo này, Sở TN-MT không đề xuất cụ thể phương án xử lý. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT, phối hợp với Sở NN-PTNT, Công an tỉnh, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi, UBND H.Bắc Bình kiểm tra cụ thể tính pháp lý về đất đai (và tài sản trên đất) của Công ty Danh My và cá nhân ông Hồ Công Tồn