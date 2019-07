Mỏ cát lậu thách thức chính quyền: Chuyển hồ sơ cho công an xử lý hình sự

Sáng nay 1.7, dưới sự chủ trì của Bí thư Huyện ủy, các cơ quan chức năng H.Bắc Bình đã tiến hành lập hồ sơ để chuyển công an xử lý hình sự mỏ cát lậu của ông Hồ Công Tồn.

Theo báo cáo của Phòng TNMT và Công an H.Bắc Bình tại cuộc họp, ông Hồ Công Tồn và Công ty TNHH Danh My do ông làm giám đốc đã bị xã và huyện xử phạt hành chính gần 10 lần. Theo đó, Thường trực Huyện ủy giao UBND huyện chỉ đạo tập hợp toàn bộ hồ sơ, kết hợp với hồ sơ do Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh lập chuyển hết sang công an huyện để xử lý hình sự mỏ cát lậu theo luật khoáng sản.