Vụ một học sinh bị tát 231 cái: Khởi tố bị can đối với cô giáo

Ngày 4.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Quảng Ninh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Phương Thủy (42 tuổi, ở xã Duy Ninh, H.Quảng Ninh), giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh, về tội “ hành hạ người khác ” quy định tại khoản 2, điều 140 bộ Luật Hình sự. Đồng thời cơ quan công an đã tống đạt lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Thủy.