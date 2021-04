Vụ nam thanh niên bị 'chôn sống': Khởi tố 9 nghi phạm bắt giữ người trái pháp luật

Sáng 5.4, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 nghi phạm trong vụ nam thanh niên bị “chôn sống”

9 nghi phạm bị khởi tố để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật . 5 nghi phạm khác liên quan đến vụ án đang được cơ quan công an xem xét để xử lý.

Xôn xao vì video clip “hành hạ, chôn sống nam thanh niên” ở Nghệ An

Cơ quan công an xác định Nguyễn Trọng Dương (21 tuổi, ngụ P.Trường Thi, TP.Vinh) là kẻ cầm đầu vụ việc này. 8 bị can còn lại có 7 bị can ngụ TP.Vinh, 1 bị can ngụ tỉnh Hà Tĩnh.

Các nghi can bị triệu tập để điều tra ẢNH C.A

Như Thanh Niên đã thông tin, nạn nhân trong vụ việc này là N.Q.V (17 tuổi, ngụ H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh). V. từng mượn xe máy của một người trong nhóm thanh niên nói trên rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Nhóm thanh niên sau đó đến nhà V. đòi lại xe và bố mẹ V. có nhờ nhóm này răn đe con trai mình.