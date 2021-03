Báo động 'luật rừng'

ó là sự việc mới xảy ra ở Nghệ An. Xem clip nhóm thanh niên ở Nghệ An hành hạ, “ chôn sống ” một nam thanh niên, nhiều người phẫn nộ trước hành vi coi thường danh dự, tính mạng người khác. Nạn nhân là N.Q.V (17 tuổi, ngụ Hà Tĩnh).

Xôn xao vì video clip “hành hạ, chôn sống nam thanh niên” ở Nghệ An

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là V. mượn xe máy của một người trong nhóm thanh niên nói trên rồi mang đi cầm cố; khi nhóm này đến nhà đòi, thì được bố mẹ V. nhờ “dạy dỗ để răn đe con”.

Nhóm thanh niên đưa V. ra bãi đất ven sông Lam, đào hố, cởi quần áo rồi trói tay, dùng dép đánh vào mặt, buộc V. nằm xuống hố, lấp cát lên người để “chôn sống”. Sự việc bị phát hiện, V. và người thân nói với báo chí đây chỉ là “trò đùa” và có ý bênh vực cho việc làm của nhóm thanh niên.

Tuy nhiên, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã triệu tập khẩn cấp nhóm người này để lấy lời khai và ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra các hành vi bắt giữ người trái pháp luật làm nhục người khác . Dù với bất cứ lý do gì cũng không thể làm ngơ trước những kẻ thích áp dụng “luật rừng” như thế.