Vụ 'ngang nhiên đập phá nhà dân': Chủ nhà nhận bồi thường, rút đơn kiện

Ngày 5.8, UBND xã Nhị Thành (H.Thủ Thừa, Long An ) cho biết đã tổ chức họp để làm rõ trách nhiệm của ban chỉ huy công an xã liên quan tới vụ một nhóm người ngang nhiên đập phá nhà dân xảy ra trên địa bàn xã Nhị Thành.

Lãnh đạo công an xã bị hạ bậc thi đua

Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc, Trưởng công an xã Nhị Thành là thượng úy Võ Văn Ửng đang dự lớp tập huấn ở công an tỉnh. Tuy nhiên, cấp phó đã chậm báo cáo nên không kịp thời ngăn chặn hành vi của nhóm người đập phá nhà dân.

Trưởng và phó Công an xã Nhị Thành đã tự nhận hình thức kỷ luật và cuộc họp thống nhất hình thức hạ bậc thi đua năm 2019.

Riêng ông Nguyễn Văn Dứt, Chủ tịch UBND xã Nhị Thành, trực tiếp quản lý nhà nước và điều hành lực lượng công an xã, đã không chỉ đạo kịp thời, hiện đã viết tường trình chờ kiểm điểm theo ý kiến của UBND H.Thủ Thừa.

Đối với phó trưởng ấp 5, khi nhận tin đã có mặt nơi đang tranh chấp, sau đó thấy nhóm này chưa làm gì nên rời khỏi hiện trường, dẫn tới họ dám đập phá toàn bộ căn nhà, chỉ phải rút “kinh nghiệm”.

Chủ nhà rút đơn yêu cầu khởi tố

Sáng 5.8, bà Đào Thị Bạch Lê (40 tuổi) cùng chồng là Phạm Thành Vinh (40 tuổi, ngụ TT.Bến Lức, H.Bến Lức, Long An), thừa nhận việc làm của mình là vi phạm pháp luật. Cũng theo vợ chồng ông Vinh, bà Lê, 2 ngày sau khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng bà có đến gặp gia đình anh Lộc để xin lỗi và hứa bồi thường toàn bộ tài sản bị hư hỏng.

“Tôi đã chấp nhận bồi thường 50 triệu đồng nhà hư hỏng, hỗ trợ 150 triệu đồng để anh Lộc khôi phục lại sản xuất kinh doanh . Cá nhân tôi không hiểu biết pháp luật, chính vì vậy mới có hành động đáng trách làm ảnh hưởng chính quyền và người dân địa phương”, bà Lê nói.

Phía gia đình anh Lộc cũng đã chấp nhận viết đơn xin miễn trách nhiệm hình sự , đơn xin rút yêu cầu khởi tố vụ án, chấp nhận bãi nại cho bà Lê.

Theo thông tin từ UBND H.Thủ Thừa, hồ sơ xác minh của Cơ quan điều tra Công an H.Thủ Thừa đã đầy đủ, báo cáo gửi lãnh đạo UBND huyện, Công an tỉnh. “Hội đồng kiểm định huyện đã đánh giá thiệt hại căn nhà của anh Lộc bị đập phá, việc xem xét khởi tố vụ án như thế nào do phía điều tra”, một cán bộ UBND H.Thủ Thừa nói.