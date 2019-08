Vụ ngang nhiên đập phá nhà dân: Lãnh đạo công an xã bị hạ bậc thi đua

Nguồn tin trên cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, thượng úy Võ Văn Ửng, Trưởng công an xã Nhị Thành, đang dự lớp tập huấn ở công an tỉnh. Tuy nhiên, do cấp phó chậm báo cáo dẫn đến việc không kịp thời ngăn chặn hành vi của nhóm người đập phá nhà nên phải chịu trách nhiệm liên đới . Ông Nguyễn Văn Dứt, Chủ tịch UBND xã Nhị Thành, người trực tiếp quản lý nhà nước và điều hành lực lượng công an xã, hiện đang viết tường trình, chờ kiểm điểm theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.