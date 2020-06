Vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ: Người cho vay nhiều lên đến 130 tỉ đồng

Liên quan đến vụ nhân viên ngân hàng ở Gia Lai tuyên bố vỡ nợ với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng, theo thông tin ban đầu mà Lê Thị Thương cung cấp cho cơ quan chức năng, có 8 cá nhân cho Thương vay với số tiền khoảng 178 tỉ đồng. Theo đó, người cho vay ít nhất là 1,8 tỉ đồng, người nhiều nhất lên đến 130 tỉ đồng. Tuy nhiên đây chưa phải là con số chính xác nhất bởi toàn bộ những chủ nợ vẫn chưa đến cơ quan công an trình báo.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Phan Nhật Toàn, Trưởng công an TP.Pleiku cho biết: “Chị Lê Thị Thương có đến Công an phường Hoa Lư để trình báo mình mất khả năng chi trả với số tiền lớn và đề nghị công an có biện pháp bảo vệ chị. Tuy nhiên, chỉ mới làm việc được chừng 30 phút thì chị bị mệt, xỉu và nói mình bị hạ canxi nên không thể làm việc tiếp, phải về nghỉ ngơi. Thông tin ban đầu chị Thương khai báo là mới có 8 người cho vay với số tiền khoảng trên dưới 180 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến giờ này chưa có bị hại nào đến cơ quan công an trình báo nên chúng tôi chưa thể nắm toàn bộ vụ việc”.

Sáng 30.6, chúng tôi đã đến nhà vợ chồng Thương ở đường Ama Quang, phường Hoa Lư để tìm hiểu vụ việc. Chị H., hàng xóm của vợ chồng Thương cho biết căn nhà này đóng cửa từ tối 28.6. Trước đó một tuần, có nhiều đối tượng lạ mặt ra vào nhà Thương liên tục. Hàng xóm còn cho biết Thương ngoài làm nhân viên ngân hàng thì còn làm thêm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và mua bán bất động sản.

Thông cáo báo chí ngày 30.6 của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Gia Lai, nơi Thương công tác cho biết: “Bà Lê Thị Thương, 32 tuổi, trú tại phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai, là nhân viên thời vụ khoán gọn. Công việc chính của bà Thương là hỗ trợ hành chính, không liên quan đến hoạt động tín dụng, làm việc theo hợp đồng thời vụ.

Ngày 28.6 bà Thương đã trình báo Công an phường Hoa Lư về việc vỡ nợ, cung cấp thông tin cho công an về việc mất khả năng chi trả số tiền lên tới khoảng 150 - 200 tỉ, trong đó cho vay nhiều nhất là một tiệm vàng lớn trên địa bàn TPPleiku , số tiền hơn trăm tỉ.

Việc vay mượn của Bà Thương là công việc làm ăn cá nhân, đến nay chi nhánh chưa phát hiện có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Đến nay, vụ việc đang được Công an TP Pleiku điều tra và chưa có kết luận cuối cùng”.

Chiều 30.6, UBND tỉnh Gia Lai có công văn giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh, báo cáo kết quả về UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 7.7.