Vụ nhảy lầu tử vong ở trụ sở tòa: Đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước

Vì sao đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước ?

Tối 3.12, trao đổi với Thanh Niên, luật sư Dương Vĩnh Tuyến, người bào chữa cho ông Lương Hữu Phước (đã chết, ngụ P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) cho biết gia đình ông Phước đã nhận được quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phước của CSĐT Công an TP.Đồng Xoài.

Theo quyết định đình chỉ điều tra bị can số 03 của Cơ quan CSĐT, Công an TP.Đồng Xoài do thượng tá Vũ Văn Hải ký ngày 2.12.2020, sau khi tiến hành điều tra thấy ông Lương Hữu Phước, là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã chết. Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 230 và khoản 7, Điều 157, Bộ luật Tố tụng hình sự quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Lương Hữu Phước đã bị khởi tố bị can về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 202, Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Cùng ngày 2.12, cơ quan CSĐT, Công an TP.Đồng Xoài cũng đã có thông báo về việc đình chỉ điều tra vụ án hình sự , đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước cho gia đình ông.

Vụ án ông Lương Hữu Phước có tiếp tục được xem xét hay không

Luật sư Dương Vĩnh Tuyến cũng cho rằng cơ quan CSĐT cần làm rõ các vấn đề đã được nêu trong quyết định giám đốc thẩm số 20, ngày 12.6.2020 của Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM đối với vụ án này, cần có kết luận điều tra trong đó kết luận nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do ông Phước hay Lâm Tươi, bản chất của vụ án... trước khi đình chỉ vụ án”.

Như Thanh Niên đã đưa, ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Viện KSND TP.Đồng Xoài, tổ chức thực nghiệm điều tra tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông ngày 15.11.2017.

Vụ án liên quan đến ông Lương Hữu Phước, bị truy tố về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.