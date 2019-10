Vụ nổ ở Cục thuế Bình Dương: Nghi phạm gây nổ theo chỉ đạo của Lisa Phạm

Ngày 25.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Dương (39 tuổi, ngụ TX.Dĩ An, Bình Dương) vì liên quan đến vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương

Nổ lớn tại trụ sở Cục thuế tỉnh Bình Dương

Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, quá trình điều tra xác định Trương Dương đã thực hiện gây nổ ở Cục thuế Bình Dương theo sự chỉ đạo của Lisa Phạm , thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, hiện đang định cư tại Mỹ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Trước đó, ngày 10.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố bị can đối với Trương Dương về hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 30.9, một vụ nổ lớn xảy ra tại trụ sở của Cục thuế Bình Dương, số 328 đại lộ Bình Dương (P.Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Vụ nổ đã làm sập tường nhà vệ sinh, tầng 1 và 2 của trụ sở Cục thuế Bình Dương, diện tích bị ảnh hưởng lên đến 600 m2, nhiều ô tô, phòng làm việc bị vỡ cửa kính.