Vụ nữ diễn viên bị phát tán clip ‘nóng’: Cần làm rõ thủ tục khám điện thoại

Liên quan đến vụ nữ diễn viên V.T.A.T (23 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội) bị lộ clip nhạy cảm cùng bạn trai , chiều 29.5, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an P.Trung Hòa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vẫn đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội làm rõ nguồn phát tán clip.

Nêu quan điểm về sự việc này, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, bí mật đời tư của công dân là điều bất khả xâm phạm, mọi hành vi xâm hại tùy mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi đăng tải clip nhạy cảm, theo khoản 1 điều 326 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, người nào truyền bá vật phẩm đồi trụy cho từ 10 người trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, mức phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu phổ biến cho 100 người trở lên thì có thể bị phạt đến 15 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 - 30 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Bên cạnh đó, theo phản ánh của bạn trai nữ diễn viên, clip bị lộ sau khi Công an P.Trung Hòa thu điện thoại và yêu cầu cung cấp mật khẩu, luật sư Tiền cho rằng, cần làm rõ lý do và trình tự thủ tục khám điện thoại của nữ diễn viên V.T.A.T đối với các cán bộ công an P.Trung Hòa, nếu có.

Việc tạm giữ tang vật chỉ được áp dụng trong trường hợp thật sự cần thiết theo luật định và phải do người có thẩm quyền tiến hành, quy định tại điều 125 luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Nếu việc tạm giữ tang vật có dấu hiệu lạm quyền, không đúng quy định pháp luật dẫn đến sự việc lộ clip thì nạn nhân có quyền tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền để được bảo vệ theo quy định pháp luật. Nếu hành vi thu giữ điện thoại không có căn cứ, trái quy định thì cán bộ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, bị xử phạt hành chính, trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như Thanh Niên đã thông tin, mấy ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện, lan truyền thông tin về 2 đoạn clip nhạy cảm của một đôi nam nữ. Nhiều người cho rằng cô gái xuất hiện trong video là V.T.A.T, người từng đóng một vai trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con

Chi sẻ về sự việc, anh T. (bạn trai chị A.T; nhân vật trong đoạn clip bị phát tán) cho biết, anh và chị A.T có quay clip ngắn về chuyện riêng tư của hai người, bằng điện thoại của A.T.

Tối 25.5, bạn gái anh cùng nhóm bạn có tụ tập ăn uống tại một chung cư trên địa bàn P.Trung Hòa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) thì bị Công an P.Trung Hòa tới kiểm tra, mời về trụ sở Công an P.Trung Hòa làm việc, do cả nhóm nói to, gây ồn ào.

Tại đây, ngoài kiểm tra hành chính, Công an P.Trung Hòa còn thu điện thoại và yêu cầu cung cấp mật khẩu. Sau đó thì xảy ra việc lộ clip nhạy cảm

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo P.Trung Hòa cho biết đã nghe báo cáo qua về vụ việc này và Công an TP.Hà Nội đang vào cuộc điều tra, xác minh. Cả đêm 28.5, Công an P.Trung Hòa phải báo cáo, giải trình với cấp trên để phối hợp làm rõ sự việc.

Theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra, trong đó có cả lực lượng an ninh mạng.

Trước thông tin clip nhạy cảm bị phát tán sau khi nữ diễn viên làm việc với Công an P.Trung Hòa, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, sẽ chỉ đạo làm rõ.