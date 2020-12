Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh sau va chạm giao thông: Chủ tịch tỉnh Tây Ninh chỉ đạo xử nghiêm

Ông Ngọc cho biết thêm: “Trước mắt, UBND tỉnh Tây Ninh động viên tinh thần để em an tâm học tập. Được biết, em là học sinh có thành tích học tập tốt, nhiều năm liền đạt loại giỏi. Trong vụ việc này, quan điểm của tỉnh là hành vi vi phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó để làm gương”

Ngày 14.12, liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh sau va chạm giao thông , trao đổi PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết đã chỉ đạo công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của người liên quan.

Người phụ nữ qua đường không đảm bảo ATGT

Như Thanh Niên đã thông tin, thượng tá Mai Văn Thành, Phó trưởng Công an H.Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu liên quan đến hành vi xâm hại sức khỏe trẻ em

Bước đầu, công an xác định, lúc 7 giờ 30 phút ngày 12.12, tại khu vực đường nội bộ KCN Chà Là (thuộc xã Chà Là, H.Dương Minh Châu), em H.B.B.N (12 tuổi, học sinh lớp 7A2 trường THCS Chà Là, H.Dương Minh Châu) đi xe đạp điện chở bạn học.

Đội CSGT Công an H.Dương Minh Châu sau đó xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do chị T. đi bộ qua đường không đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với hành vi xâm hại sức khỏe trẻ em, anh Trần Văn Mẫn (chồng chị T.) khi làm việc với cơ quan công an đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh em N.