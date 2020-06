Vụ ông Lương Hữu Phước: 'Mong cơ quan điều tra lại minh oan cho chồng'

Theo nội dung vụ án, khoảng 11 giờ ngày 15.1.2017, sau khi uống rượu ở nhà ông P.V.T tại KP.Phước An, P.Tân Xuân, TX.Đồng Xoài (nay TP.Đồng Xoài, Bình Phước), ông Lương Hữu Phước đi về nhà. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Trần Hữu Quý gọi điện cho ông Phước nói đến nhà ông T. đổi dép, rồi rủ đi hát karaoke. Trên đường đi, thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở ông Quý về lấy. Khi đến trước nhà ông Quý, ông Phước rẽ trái qua đường, đến phần đường dành cho xe đi chiều ngược lại thì bị xe máy do Lâm Tươi điều khiển, chở Tiếp Trị, đâm vào khiến ông Quý tử vong sau đó (ngày 17.1.2017). Kết quả đo nồng độ cồn trong máu của ông Phước thể hiện 0,69 mg/l khí thở;Lâm Tươi 0,57 mg/l khí thở. Lâm Tươi cũng được xác định điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe Ngày 9.5.2017, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đồng Xoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với ông Phước về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ngày 29.3.2018, TAND TX.Đồng Xoài xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phước 3 năm tù về tội trên. Ông Phước kháng cáo và ngày 9.10.2018 Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Bình Phước tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại. Tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 26.5.2020, luật sư Dương Vĩnh Tuyến (Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước, bào chữa cho bị cáo Phước) đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, tuyên bị cáo Lương Hữu Phước không phạm tội. Vì nguyên nhân gây ra tai nạn do Lâm Tươi điều khiển xe trong tình trạng không có giấy phép lái xe, đã uống rượu, chạy tốc độ cao, chạy không đúng làn đường (chạy làn đường bên trái), không tập trung quan sát phía trước (vừa điều khiển xe vừa quay đầu về phía sau nói chuyện với Trị Tiếp). Đến khi quay mặt về phía trước thì thấy xe do bị cáo điều khiển đang ở làn đường bên phải, Lâm Tươi lúng túng bẻ tay lái về bên phải và tông vào vùng tản nhiệt đầu nòng bên phải xe của bị cáo Phước. Tuy nhiên, sau 3 ngày nghị án, sáng 29.5, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với ông Lê Hữu Phước. Sau khi tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù, bị cáo Lương Hữu Phước đã viết trên Facebook cá nhân của mình với nội dung: "Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ!”, rồi chiều cùng ngày bị tuyên án, ông Phước quay lại TAND tỉnh Bình Phước, lên lầu 2 nhảy xuống đất, tử vong