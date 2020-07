Vụ phát hiện hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Mở rộng điều tra

Nhận tin báo của người dân, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TX.Điện Bàn, Công an P.Điện Dương kiểm tra và phát hiện. Sau khi công an vào kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã tạm giữ được 4 người đều đến từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và bàn giao cho Công an tỉnh; 17 người TQ còn lại (chưa rõ tỉnh, thành cụ thể) chạy thoát xuống đến TP.Hội An sau đó cũng được truy xét, đưa vào khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 đóng tại Trung đoàn 885 (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ).