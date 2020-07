Vụ phát hiện hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: 'Mỗi người khai một kiểu'

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 23.7.2020 gồm: Bắt tạm giam tài xế Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Đường dây ma túy Kim Soon-sik cầm đầu từng xuất 5 lô hàng sang Hàn Quốc ...

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam tài xế Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.