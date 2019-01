Vụ phát hiện hàng loạt tài xế container 'dính' ma túy: Công an lên tiếng

Trong 2 ngày (12 - 13.1) ra quân chuyên đề, các lực lượng chức năng Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã kiểm tra 48 tài xế xe container ra vào các cảng và đã phát hiện có đến 7 tài xế sử dụng ma túy.

Chiều tối 13.1, trả lời PV Thanh Niên, đại úy Nguyễn Hữu Hậu, Phó trưởng Công an P.Trường Thọ (Q.Thủ Đức) cho biết, vấn nạn các tài xế container sử dụng ma túy lái xe, đã "nhức nhối" từ lâu. Nhưng để xử lý đồng bộ và từ gốc vấn nạn này, đòi hỏi đồng bộ từ các lực lượng.

ẢNH: CÔNG NGUYÊN Ngày 13.1, kiểm tra chiếc xe container mà Nguyễn Công Thiện (28 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện bộ sử dụng ma túy tổng hợp và mã tấu

Theo đại úy Hậu, các tài xế container trước khi lấy nước tiểu xét nghiệm, qua con mắt nghề nghiệp công an có thể nhận biết tài xế đó có sử dụng ma túy hay không, thì tỷ lệ đúng là khoảng 70%. Tài xế dùng ma túy thường có hình dáng gầy gò, mắt thâm quầng, môi thâm đen và nước da rất khác.

“Nhìn các tài xế đó lúc nào cũng thiếu sức sống, người lúc nào cũng mệt mỏi nên lái xe container đi trên đường là rất nguy hiểm”, đại úy Hậu cho biết thêm.

Theo đại úy Hậu, khi bị bắt và xét nghiệm nước tiểu kiểm tra ma túy, nhiều tài xế cố tình né tránh, nhịn tiểu hoặc tìm cách bỏ đi khỏi hiện trường. Vì vậy, khi CSGT dừng xe thì công an phường, hình sự, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố tiếp cận để giám sát những tài xế trong việc đi lấy nước tiểu và chờ phân tích mẫu.

Nếu tài xế nào âm tính với các chất ma túy sẽ được trả lại giấy tờ để tiếp tục lưu thông.

Tài xế nào dương tính với ma túy thì Công an phường phối hợp với các lực lượng để kiểm tra trên xe để tìm thêm chứng cứ, sau đó đưa về phường lập hồ sơ xử lý theo quy định.

“Đa phần tài xế dương tính ma túy thì trên xe có bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Tài xế sau khi bị phát hiện sử dụng ma túy đều thừa nhận là sai và rất nguy hiểm. Nhưng tính chất công việc nhiều tài xế dùng thử ma túy sau đó nghiện lúc nào không hay biết”, đại úy Hậu cho biết thêm.

ẢNH: CÔNG NGUYÊN Tài xế, phụ xe container bị Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) kiểm tra

Như Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh, nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do xe container, xe tải gây ra thời gian qua, phát hiện tài xế dương tính ma túy. Vấn nạn này khiến dư luận hết sức lo lắng về tính an toàn cho người đi xe máy, ô tô con lưu thông trên đường.

ẢNH: PHẠM HỮU Xe container gây tai nạn tại ngã tư Bình Nhựt, H.Bến Lức, Long An ngày 2.1 khiến 4 người chết, 18 người bị thương

Nỗi ám ảnh "con nghiện" ôm vô lăng, điển hình nhất vừa mới xảy, là vụ tài xế Phạm Thành Hiếu (ngụ xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An) điều khiển xe container BS 62C - 043.48 tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ tại Bến Lức (Long An), khiến 4 người chết, 18 người bị thương nặng vào 2.1 vừa qua.

Khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tài xế Phạm Thành Hiếu dương tính với ma túy, trong lần xét nghiệm đầu nồng độ cồn trong máu cao.

Trao đổi về vấn nạn “con nghiện” ôm vô lăng xe container, xe tải gây tai nạn, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng không có tài xế nào muốn chạy quá tải, mà chính chủ xe ép tài xế chạy quá tải, ép chuyến...

“Công an TP.HCM mong muốn sắp tới phải sửa đổi quy định có thêm mức phạt chủ phương tiện. Thậm chí trong một số trường hợp chủ phương tiện cơ giới phải liên đới trách nhiệm hình sự. Ví dụ như chủ xe biết tài xế của mình nghiện ma túy mà vẫn giao xe cho tài xế đó chạy, nếu gây tai nạn thì chủ xe phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hoặc chủ phương tiện ép tài xế chở quá tải, chạy với tốc độ cao để xoay vòng mà gây tai nạn chết người, thì cũng phải xem xét trách nhiệm xử lý hình sự chủ xe”, tướng Minh kiên quyết.

ẢNH: CÔNG NGUYÊN Ngày 13.1, trong quá trình thực thi công vụ, lực lượng chức năng Q.Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện container BS 51D - 055.54 đang đậu trong Tâm Cảng Thủ Đức nên tiếp cận kiểm tra. Tại đây, qua kiểm tra tài xế Nguyễn Công Thiện (28 tuổi, quê Quảng Trị - ảnh) và phụ xe Lê Ngọc Bảo (19 tuổi, quê Khánh Hòa), phát hiện cả 2 người này đều dương tính với ma túy tổng hợp. Kiểm tra chiếc xe container mà tài xế Thiện điều khiển, công an còn phát hiện bộ sử dụng ma túy tổng hợp và cây mã tấu

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa, vấn nạn tài xế dùng ma túy là chuỗi dài của những vấn đề xã hội rất lớn chứ không chỉ quy tất cả cho giới tài xế.

Trong đó, có việc chủ xe cần chuyển hàng sớm, nhanh, để có lợi nhuận và để khỏi bị nộp phạt. Tài xế nào không thực hiện được điều này chắc chắn kiếm tiền rất khó và xin việc cũng khó.

“Do đó phải có những biện pháp chế tài như thế nào cho hiệu quả. Ví dụ một tài xế chạy từ điểm A đến điểm B trong thời gian bao nhiêu thì phải có những nơi xác nhận thời gian. Nếu không, họ sẽ phóng nhanh vượt ẩu”, bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy nói.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG Xe container lưu thông với mật độ dày đặc trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua địa bàn Q.Thủ Đức, Q.9, TP.HCM)

Liên quan đến vụ tài xế Phạm Thành Hiếu điều khiển xe container gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết và 18 người bị thương vào chiều 2.1 vừa qua ở Bến Lức (Long An), Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố đối với tài xế Hiếu về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo luật sư Nguyễn Thành Công, Giám đốc Công ty luật Đông Phương Luật, với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà tài xế Phạm Thành Hiếu gây ra, có dấu hiệu hình sự ở mức cao nhất đến 15 năm tù của khung hình phạt mà tội danh này quy định tại điều 260 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Việc tài xế dương tính với ma túy và có nồng độ cồn trong máu là tình tiết tăng nặng, nồng độ cồn càng cao thì chế tài phải chịu càng tăng.