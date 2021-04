Vụ sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên: Bức xúc vì 'tòa bất ngờ thông báo dời lịch xét xử'?

Trước đó, Viện KSND tỉnh Phú Yên ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Kim Phê về 2 tội: giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 1 điều 123 và khoản 1 điều 142 Bộ luật Hình sự 2015. Cáo trạng Viện KSND tỉnh Phú Yên xác định, khoảng 17 giờ ngày 17.6.2020, Phê cùng nhóm bạn ở xã An Ninh Tây (H.Tuy An) và cháu Đ.T.K.H (13 tuổi, nạn nhân trong vụ án, ở xã An Ninh Đông, H.Tuy An) rủ nhau đi chơi ở Gành Đá Đĩa. Tại đây, Phê nhặt sợi dây dù máu xanh bỏ vào túi áo khoác đang mặc. Sau đó, một người trong nhóm về nhà trước, còn lại thì đến một tiệm internet trong xã An Ninh Tây chơi. Đến 23 giờ, một người trong nhóm nhờ Phê chở cháu H. về. Trên đường đi, Phê nảy sinh ý định giao cấu với cháu H. nên chở vào khu rừng dương gần cầu An Hải, xã An Ninh Đông. Khi H. đang ngồi bấm điện thoại thì Phê ôm từ phía sau, sờ vào vùng ngực của cháu H. Lúc này, cháu H. giãy dụa và bấm điện thoại gọi chị ruột là Đ.T.T.Q (ở TX.Sông Cầu) nhưng mẹ chồng chị Q. bắt máy, nghe giọng nói: “Chị ơi cứu em”. Phê doạ: “Mày tắt máy không tao đâm chết”. Phê giật lấy điện thoại ném xuống sông Lễ Thịnh. Lúc này, cháu H. bỏ chạy bị Phê đuổi theo, dùng tay chụp tóc, đánh vào vùng sau cổ làm cháu H. ngã xuống cát. Phê ngồi đè lên người, rồi dùng tay bóp cổ cháu H. chừng 10 phút. Thấy cháu H. nằm im, không còn phản ứng nên Phê đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H. Sau đó, Phê dùng tay đào hố, rồi cầm chân cháu H. kéo đến hố cát để chôn. Nhưng do hố cát nhỏ nên Phê lấy sợi dây dù trong túi cột chân cháu H. lại, rồi lấy bao tay nhét vào miệng cháu H. Phê dùng cát lấp để tránh phát hiện. Phê ném quần của cháu H. vào bụi cây, rồi lái xe về nhà.