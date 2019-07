Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Thực nghiệm hiện trường với kẻ hiếp, khiêng xác nạn nhân

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã cho thực nghiệm hiện trường để kiểm chứng lời khai đối với những kẻ đã hiếp, giết nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Vụ nữ sinh giao gà: Những ly kỳ, bí ẩn chưa lời giải đáp - Video tư liệu

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, quá trình thực nghiệm hiện trường Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia phối hợp bảo vệ, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả. Tuy nhiên, trong này 17.7, kế hoạch sẽ thực nghiệm hiện trường đối với bị can nào, ở đâu, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên không thông tin trước để đảm bảo an toàn.

Trong sáng 16.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã thực nghiệm hiện trường đối với bị can Lường Văn Hùng. Chiều cùng ngày, việc thực nghiệm hiện trường được tiếp tục thực hiện đối với bị can Lường Văn Lả (28 tuổi), trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Lường Văn Lả là một trong các bị can bị Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 17.2 khi đang trên đường bỏ trốn. Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên xác định Lường Văn Lả là bị can cùng khiêng xác nữ sinh giao gà đến hiện trường ở khu chăn nuôi của ngôi nhà bỏ hoang. Sau đó, Lường Văn Lả cũng về nhà Bùi Văn Công cùng bàn bạc tìm cách che giấu hành vi phạm tội, tìm cách đối phó với cơ quan chức năng khi bị bắt giữ.

Cũng theo Công an tỉnh Điện Biên, trong chiều 16.7, đã thực nghiệm hiện trường đối với Lường Văn Lả tại nhà bị can Bùi Văn Công và hiện trường nơi tìm thấy xác nạn nhân. Hành vi của Lường Văn Lả tại hiện trường khi thực nghiệm điều tra cơ bản phù hợp với lời khai của bị can tại Cơ quan CSĐT về diễn biến vụ án.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên, chiều 6.2 (mùng 2 Tết), sau khi đi uống thuốc cai nghiện methadol về, Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi và được tiết lộ có giam giữ Cao Mỹ Duyên. Lả đã nhiều lần hãm hiếp nữ sinh giao gà sau khi được Công và các bị can khác đồng ý.

Sau khi hiếp, giết và khiêng xác nữ sinh giao gà đến ngôi nhà hoang , Lả trực tiếp tham gia quá trình bàn bạc với cả nhóm để thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm, đối phó với cơ quan công an. Sau khi Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công lần lượt bị bắt, Lường Văn Lả đã tìm cách vượt biên bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ.

Lường Văn Lả là con út trong gia đình có 3 anh em ở bản Mển, xã Thanh Nưa. Lả học hết lớp 9 thì bỏ học rồi làm thợ xây tại các công trình làm cầu đường. Thời gian đầu đi làm Lả vẫn thường xuyên gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nhưng sau đó bắt đầu quan hệ giao du với đối tượng xấu và nghiện ma túy. Quá trình nghiện ma túy đưa đến mối quan hệ với nhóm Bùi Văn Công rồi tham gia vào vụ hiếp, giết nữ sinh giao gà.