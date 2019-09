Vụ sát hại tài xế Grab: 2 nghi can chở nhau về quê bằng xe máy của nạn nhân

Liên quan đến vụ sát hại, cướp tài sản của nam tài xế Grab, chiều 30.9, lãnh đạo các xã Phù Nham và Thanh Lương thuộc huyện Văn Chấn (Yên Bái) xác nhận 2 nghi can trong vụ án là Đinh Văn Giáp (24 tuổi, quê tại xã Phù Nham) và Đinh Văn Trường (19 tuổi, quê tại xã Thanh Lương).

“Sáng nay 30.9, Công an thành phố Hà Nội cùng chính quyền sở tại đã đến xác minh đối với nghi can Trường. Tuy nhiên, đối tượng này đã rời khỏi nơi cư trú”, vị lãnh đạo Công an xã Thanh Lương nói, và cho biết thêm, Trường không có công việc ổn định, xuống Hà Nội tìm việc.

Các nghi can Trường và Giáp Ảnh Cơ quan Công an cung cấp Ngày 28.9, người dân thấy Trường đi xe máy màu xanh chở theo 1 thanh niên khác về quê thăm gia đình, và rời đi ngay sau đó.

Về nghi can Giáp, theo lãnh đạo Công an xã Thanh Nham, Công an thành phố Hà Nội cũng đã về địa phương để xác minh, đồng thời tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, Giáp đã trốn khỏi địa phương.

Theo vị lãnh đạo Công an xã Thanh Nham, bố mẹ Giáp ly hôn từ lúc Giáp còn nhỏ. Mẹ đi lấy chồng mới, còn bố đi làm xa. Từ đó, Giáp ở với ông bà nội.

Chiều muộn 29.9, người dân thấy Giáp điều khiển chiếc xe tang vật, chở theo Trường về nhà thăm ông bà nội, rồi cũng rời đi vào sáng hôm sau (30.9 - phóng viên).

Người dân phát hiện 2 nghi can điều khiển chiếc xe tang vật (màu xanh) về quê thăm gia đình Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Tại địa phương, Giáp không có công việc ổn định, từng có tiền án về tội buôn bán người. Năm 2013, Giáp theo một số đối tượng đưa phụ nữ địa phương lên Lào Cai để bán.