Vụ thi thể trong căn nhà hoang: Nghi can cầm dao cố thủ trước khi tự tử

Liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ mất tích được phát hiện trong căn nhà hoang, ngày 18.11, nguồn tin của PV Thanh Niên từ Công an tỉnh Cà Mau cho hay nghi can Nguyễn Văn Minh (55 tuổi, ngụ ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, H.Phú Tân, Cà Mau) đã cầm dao cố thủ trước khi tự tử.

Ngay lập tức, nghi can Nguyễn Văn Minh được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Cái Nước nhưng đã tử vong ngoại viện. Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định ông Nguyễn Văn Minh tử vong do treo cổ.

Ông Nguyễn Văn Minh làm tổ trưởng tổ y tế ấp Cái Bát, đang sống với vợ và 2 con. Nhưng khoảng 3 năm nay sống chung với nạn nhân T.H.Đ. như vợ chồng, có 1 người con chung.

Trước đó, chiều ngày 12.11, ông T.H.N. (ngụ TT.Cái Nước) đến Công an H.Cái Nước trình báo con ruột là T. H.Đ. (37 tuổi) bị mất tích từ ngày 11.1, khi đi chị Đ. có đeo nữ trang.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Cái Nước vào cuộc xác minh, truy tìm chị Đ. rích xuất camera, phát hiện lúc 8 giờ 5 phút ngày 11.11, chị Đ. có mặt ở 1 tiệm thuốc tây ở TT.Cái Nước. Sau đó, chị Đ. được một người đàn ông (đeo khẩu trang, mặc áo mưa), đi xe máy BS 69E1 - 013.76 đến đón chở đi ra QL1 và đi hướng về TP.Cà Mau.

Ảnh do công an cung cấp

Qua xác minh, chiếc xe máy trên là của nghi can Nguyễn Văn Minh. Ngay lập tức Công an H.Cái Nước phối hợp Công an H. Phú Tân đến nhà mời nghi can Minh làm việc nhưng nghi can Minh không có nhà, lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức truy tìm ông Minh.