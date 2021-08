Vụ thượng úy cảnh sát hy sinh: Tạm giữ hình sự nghi can Hứa Hán Võ

Tối 3.8, Công an TP.HCM thông tin về vụ thượng úy cảnh sát hy sinh khi truy đuổi nam thanh niên vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19.

Thượng úy cảnh sát hy sinh khi truy đuổi nam thanh niên ra đường sau 18 giờ

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chủ trì phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an Q.6 tạm giữ hình sự đối với nghi can Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ P.6, Q.6, TP.HCM) về hành vi chống người thi hành công vụ để tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra giấy tờ và nghi vấn Võ sử dụng trái phép chất ma túy nên yêu cầu Võ về trụ sở Công an P.11 (Q.6) để giải quyết. Trên đường di chuyển về trụ sở công an phường, Võ không chấp hành mệnh lệnh để vào trụ sở Công an phường mà phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo.

Trong quá trình truy đuổi, nghi can Võ có dấu hiệu ép xe làm thượng úy Phan Tấn Tài mất lái , lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà số 942 Lò Gốm, (P.8, Q.6) làm thượng úy Tài bị thương nặng. Mặc dù được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng vì chấn thương quá nặng, thượng úy Phan Tấn Tài hy sinh vào lúc 21 giờ 30 cùng ngày.

Sau khi bỏ trốn, đến 21 giờ 40 cùng ngày, nghi can Hứa Hán Võ đã đến trình diện tại Công an P.11, Q.6. Qua test nhanh, nghi can Võ dương tính với chất ma túy. Hiện Công an TP.HCM đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP.HCM thực hiện chế độ chính sách đối với thượng úy Phan Tấn Tài theo quy định.