Vụ 'trung tá công an đánh nhau với dân': Kiểm điểm, điều chuyển công tác

Trung tá công an "chặn đường đòi tiền cò, đánh nhau với dân" Khoảng 15 giờ ngày 10.8, bà N.T.T.Tr (44 tuổi, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa) chạy xe máy từ TP.Tân An (Long An) về nhà. Khi đến đoạn Km1940, thuộc ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh (H.Thủ Thừa) thì bị trung tá Đỗ Ngọc Trung chạy xe máy phía sau vượt lên, chặn lại. Giữa 2 người có xảy ra xích mích, dẫn đến xô đẩy làm một cọc tiền rơi ra từ giỏ xách của bà Tr. Nghe tiếng cự cãi, nhiều người xung quanh chạy ra can ngăn. Khi thấy ông Trung đang cầm cọc tiền, một số người tưởng ông Trung là kẻ gian nên tri hô. Khi có một thanh niên áp vào, ông Trung đã rút công cụ hỗ trợ xô xát với người này. Bà Tr. sau đó có gọi điện cho chồng, rồi lên xe máy bỏ đi. Ông Trung bám theo. Một lúc sau, chồng bà Tr. xuất hiện, điều khiển xe máy tông vào xe của ông Trung, rồi ôm đè trung tá Trung xuống đường. Tối ngày (10.8), Công an H.Thủ Thừa đã mời vợ chồng bà Tr. lên làm việc. Tại cơ quan công an, bà Tr. cho biết ông Trung đòi bà phải chi thêm tiền "cò" vì ông đã giới thiệu cho bà mua bán đất cách đây 2 năm. Bà Tr. từ chối vì cho rằng tiền “cò đất” chỉ 2% trên giá trị tài sản, mảnh đất trị giá 3 tỉ đồng, ông T. môi giới thành công, đã được bà chi 50 triệu đồng, chỉ còn 10 triệu đồng chưa kịp thanh toán. Tuy nhiên, cũng theo bà Tr, do trước đây ông Trung cũng gặp, đòi tiền, có làm rớt hỏng 1 ĐTDĐ của bà Tr., mà theo bà Tr. là tương đương số tiền 10 triệu đồng, nên bà coi như cấn trừ xong số tiền môi giới đối với ông Trung.