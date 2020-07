Vụ Tuấn 'khỉ' dùng súng AK bắn chết 5 người: Bắt thêm một bị can

Viện KSND TP.HCM vừa trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra bổ sung liên quan vụ Tuấn “khỉ” bắn chết người xảy ra tại một sới bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông (H.Củ Chi, TP.HCM). Viện KSND TP.HCM đề nghị điều tra lại một số lời khai, chứng cứ quan trọng để củng cố vững chắc hồ sơ trước khi truy tố các bị can.

Tuấn “khỉ” đã bắn 3 phát súng chống trả khi bị truy bắt trong đêm 13.2

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM đã bắt tạm giam bị can Trần Quốc Đạt để điều tra hành vi "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Trần Quốc Đạt (tức Bi, 21 tuổi, trong quá trình khởi tố vụ án trước đây, bị can này bỏ trốn và bị truy nã).

Theo hồ sơ vụ án, về nguồn gốc những khẩu súng được tịch thu trong vụ án đều do bị can Phạm Thanh Tâm ( Tý Bà Dòm ) mua về.

Phạm Thanh Tâm khai nhận, giữa năm 2018, Phạm Thanh Tâm đi sang Campuchia đánh bài và có mua 1 khẩu súng K59 cùng nhiều viên đạn của 1 người Campuchia (không rõ lai lịch) với giá 8,5 triệu đồng, mang về Việt Nam và đưa cho Trần Quốc Đạt cất giữ.

Ngoài ra, Phạm Thanh Tâm còn khai, sau tết năm 2019, bị can tiếp tục sang Campuchia chơi đánh bài và mua 1 khẩu súng AK báng xếp, 1 túi đạn khoảng 100 viên đạn, gồm đạn sử dụng cho súng AK và súng K54, với giá 20 triệu đồng và 1 khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn với giá 7 triệu đồng của 1 người Campuchia.

Bị can Phạm Thanh Tâm - Tý Bà Dòm ẢNH DO CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng tháng 3.2019, Phạm Thanh Tâm đưa cho Tuấn cất giữ 1 khẩu AK báng xếp và 1 túi đạn khoảng 100 viên đạn.

Tuấn “khỉ” đã bị công an nổ súng tiêu diệt trong đêm như thế nào?

Từng đề nghị truy tố 17 bị can

Trước đó, tháng 5.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị viện kiểm sát truy tố 17 bị can.

Trong đó, Phạm Thanh Tâm bị đề nghị truy tố 2 tội: “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

6 bị can: Nguyễn Phước Linh, Nguyên Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp cùng bị đề nghị truy tố về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

5 bị can: Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh và Trần Anh Thi bị đề nghị truy tố về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

4 bị can: Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân bị đề nghị truy tố về tội “che giâu tội phạm”.

Bị can Đặng Ngọc Trung bị đề nghị truy tố về tội “không tố giác tội phạm”.

Riêng đối với Tuấn “khỉ”, do bị can đã bị tiêu diệt khi chống trả lực lượng vây bắt nên ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can.

Theo kết luận điều tra, chiều 29.1.2020, do thua sạch tiền và mâu thuẫn tại sới bạc thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi (TP.HCM), Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ H.Củ Chi) đã về nhà lấy 1 khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn đến sới bạc. Tuấn dùng súng AK bắn vào những người đang tham gia đánh bạc làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương, rồi cướp hơn 802 triệu đồng , cướp xe tại sới bạc, lẩn trốn.

Trên đường lẩn trốn, Tuấn “khỉ” tiếp tục dùng súng AK gây án bắn chết 1 người và bắn nhiều người khác bị thương.

Sau đó, Công an TP.HCM cùng lực lượng chức năng vào cuộc vây ráp, truy bắt Tuấn “khỉ” tại ấp Bốn Phú xã Trung An (H.Củ Chi).

Cơ quan chức năng vây ráp để truy bắt Tuấn "khỉ". Đậu Tiến Đạt

Đến tối 13.2, khi công an xác định Tuấn trốn trong một căn nhà thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn (TP.HCM), hàng trăm chiến sĩ công an đã bao vây khu vực này để vây bắt Tuấn "khỉ".

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày (13.2), người dân nghe nhiều tiếng nổ phát ra tại khu vực này; Tuấn “khỉ” bị lực lượng công an tiêu diệt.

Đối với khẩu súng AK mà Tuấn "khỉ" dùng gây án, kết luận giám định cũng thể hiện súng này không nằm trong lực lượng công an.