Vụ Tuấn “khỉ” dùng súng AK bắn chết 5 người: Tý Bà Dòm khai gì tại tòa?

Theo cáo trạng, 19 bị cáo trong vụ Tuấn 'khỉ' dùng súng AK bắn chết 5 người, bị cáo Phạm Thanh Tâm bị đề nghị truy tố 2 tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 8 bị cáo: Nguyễn Phước Linh, Nguyên Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Văn Vui cùng bị đề nghị truy tố về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 5 bị cáo: Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh và Trần Anh Thi bị đề nghị truy tố về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngoài ra, bị cáo Đặng Ngọc Trung bị truy tố về tội “không tố giác tội phạm” và 4 bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân bị truy tố về tội “che giấu tội phạm”. Cáo trạng xác định hành vi trên của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.