Vùng núi phía bắc nhiều nơi có băng giá

Đây là mức nhiệt độ thấp nhất và lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, khu vực Mẫu Sơn ghi nhận có băng giá

Cũng theo ông Huy, băng giá hình thành trong đêm 7 và rạng sáng 8.1 khi nhiệt độ không khí giảm xuống dưới 0 độ C. Băng giá phủ trắng trên bề mặt các công trình, cây cối, thảm cỏ tại Khu du lịch Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, H.Lộc Bình, Lạng Sơn) đã thu hút nhiều khách du lịch tìm về tham quan, chiêm ngưỡng. Dự báo băng giá sẽ còn tiếp tục duy trì trong những ngày tới khi chịu tác động của khối không khí lạnh cường độ mạnh.

Ngoài Mẫu Sơn, băng giá cũng được ghi nhận ở nhiều khu vực núi cao tại các huyện: Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà (Quảng Ninh). Trong đó, tại các xã Đồng Văn, Húc Động (H.Bình Liêu) băng giá xuất hiện với mật độ dày đặc. Còn tại Cao Bằng, băng giá xuất hiện ở khu vực vùng núi phía bắc, tại xã Thành Công (H.Nguyên Bình) khi toàn bộ rừng cây ở đây trắng màu băng giá.

Rét hại đã khiến nhiều địa phương phải cho học sinh (HS) nghỉ học. Tại Hải Phòng và Hải Dương, nhiệt độ xấp xỉ 10 độ, sở GD-ĐT 2 tỉnh này thông báo cho phép HS khối mầm non và tiểu học được nghỉ. Sở GD-ĐT Lạng Sơn cho biết nhiệt độ tại địa phương này sáng 8.1 dao động từ 4 - 5 độ C, do đó nhiều trường trên địa bàn tỉnh đã cho HS nghỉ học. Theo thống kê, có 418 trường cho HS nghỉ học, với tổng số HS nghỉ học là 133.693 em. Tại Lào Cai, có 7/9 huyện, thị xã, TP cho HS đi học bình thường. Chỉ có 2 huyện Sa Pa và Mường Khương cho HS một số trường nghỉ học tránh rét. Số HS nghỉ học của 2 huyện này chiếm khoảng 50%. Cao Bằng cho HS tại 210 trường mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học. Các trường này tập trung ở H.Nguyên Bình, Quảng Hòa, Hà Quảng và TP.Cao Bằng.

Tại Hà Nội, HS các trường từ mầm non tới THPT vẫn đi học bình thường thay vì nghỉ học như các năm trước. Trao đổi với PV Thanh Niên , ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết từ mùa đông năm nay, nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, HS tiểu học và mầm non của Hà Nội sẽ không nghỉ học như các năm trước. Trong trường hợp thời tiết diễn biến khắc nghiệt, nếu nhiệt độ xuống quá thấp hoặc kèm theo mưa, Sở sẽ xin ý kiến UBND TP và có hướng dẫn cụ thể.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 9.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng ở các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ và nam Trung bộ. Khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ tiếp tục có rét đậm, rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Dự báo rét hại ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ sẽ còn duy trì ít nhất đến ngày 12.1.