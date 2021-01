Mẫu Sơn rét 2,6 độ C, cảnh báo tuyết rơi ở vùng núi Bắc bộ

Ngày 7.1, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ đã khiến nền nhiệt độ giảm sâu từ 2 - 5 độ C so với ngày 6.1.

Lúc 16 giờ ngày 7.1, khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có nhiệt độ thấp nhất là 2,6 độ C; vùng núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Trùng Khánh (Cao Bằng) và Sa Pa (Lào Cai) đều ở ngưỡng hơn 6 độ C. Những khu vực núi cao ở phía bắc nêu trên sẽ có nhiệt độ dưới 0 độ C và nhiều khả năng có tuyết rơi, mưa tuyết và băng giá trong những ngày tới.