Cosplay in a day - Bật lên những nụ cười

'Chị ơi, ngoài Hà Nội có thông báo đóng cửa trường rồi!'. Chưa hết nghỉ lễ 1.5, cô bé trợ lý đã nhắn tin thông báo. "Chị biết rồi, hy vọng Sài Gòn không sao”. Nói là nói vậy, nhưng ngay lúc đó trong đầu mình nhảy múa hàng bao ý nghĩ. Lần này xảy ra dịch, Sài Gòn sẽ đối phó theo kiểu nào? Như hồi 2.9.2020 hay như hồi tháng 2.2021, Sài Gòn bị một chuỗi lây nhiễm ở sân bay Tân Sơn Nhất Sáng 26.6 TP.HCM công bố 563 ca Covid-19, cả nước thêm 15 bệnh nhân mới Chỉ còn 4 tuần nữa là đến ngày tổ chức lễ tổng kết cho học sinh toàn hệ thống, lễ ra trường cho gần 150 bé lớp Lá và cả một buổi cắm trại ngủ qua đêm cho các bạn ấy nữa. Cô trò đã lên kế hoạch và chuẩn bị tập tành cả tháng nay. Háo hức là thế, chờ mong là thế, hy vọng Sài Gòn bình an…

Một hành trình của cảm xúc

Tuần đầu tháng 5, mình hồi hộp trông đợi tin tức mỗi ngày. Rồi Sài Gòn phát hiện 1 ca, rồi thêm 1 ca có hộ khẩu Bình Dương, và mình linh cảm tháng 5, Sài Gòn sẽ không yên ổn. Đêm thứ Năm (ngày 6.5), mình nhận thông tin Sở GD-ĐT có công văn về việc ngưng cho trẻ đến trường từ 10.5, vậy là hết hy vọng.

Chỉ còn cách tổ chức các hoạt động vui chơi vừa đơn giản, sáng tạo, vừa có phần thưởng để khuyến khích, kết nối các con cùng ba mẹ và nhà trường. Cuộc thi “Cosplay in a day” đã ra đời Ảnh: HOÀI THU

Sáng thứ Sáu, mình soạn email gửi cho toàn bộ phụ huynh, buồn nhưng không hoang mang, vì trải qua hai lần đóng cửa trường rồi, không còn sốc hay đặt câu hỏi tại sao, tại sao, thế nào, thế nào nữa. Đã có quy trình cho tất cả các bộ phận trong thời gian nghỉ dịch, cứ vậy thực hiện. Chỉ buồn một điều, học trò trường lại có một năm học không trọn vẹn. Mong sao, sẽ chỉ phải đóng cửa hết tháng 5 thôi.

Ngày 26.5, đọc thông tin về các ca lây nhiễm từ điểm sinh hoạt truyền giáo Phục Hưng ở Q.Gò Vấp, mình hiểu là khả năng mở cửa trường trong tháng 6 coi như đã khép lại. Tự nhiên thấy thương Sài Gòn vô kể, cuối cùng thì thành phố đông dân nhất và năng động nhất nước cũng không thể tránh được làn sóng Covid-19 thứ 4

“Cosplay in a day” mang đến niềm vui cho các bé mầm non Ảnh: HOÀI THU

Và gần 600 trẻ của trường mầm non , các con chưa đủ bản lĩnh để hiểu chuyện như người lớn, chưa đủ hiểu biết để điều chỉnh suy nghĩ, cảm xúc của mình, các con sẽ vượt qua nỗi nhớ bạn, nhớ cô, nhớ những hoạt động vui chơi như thế nào đây ?

Dịch bệnh gây ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ, kinh tế, và mình, là một người mẹ cũng đồng thời là một lao động trong gia đình, mình hiểu hơn ai hết sự thất vọng, chán nản của người lớn, nhất là khi gánh nặng kinh tế đặt trên vai họ.

Với “Cosplay in a day”, các con có thể hóa trang, vẽ hoặc dựng mô hình một hoặc nhiều nhân vật, ba mẹ sẽ gửi hình ảnh/tác phẩm của con về fanpage của trường ẢNH: HOÀI THU

Và đó có thể là lý do mà trẻ em thường bị lãng quên trong những tháng ngày này. Khó khăn vô cùng nếu không muốn nói là không thể tổ chức các lớp học online cho trẻ mầm non. Chỉ còn cách tổ chức các hoạt động vui chơi vừa đơn giản, sáng tạo, vừa có phần thưởng để khuyến khích, kết nối các con cùng ba mẹ và nhà trường. Cuộc thi “Cosplay in a day” đã ra đời.

Và ý tưởng “Cosplay in a day”

Trường có một team nhân vật (hoạt hình) làm đại diện và trước đó, các con đều được giới thiệu về các bạn này, gồm Kindy, Igor, Đậu Biếc, Zoni, Oliu, Nina và chú chó tên Egg. Với “ Cosplay in a day ”, các con có thể hóa trang, vẽ hoặc dựng mô hình một hoặc nhiều nhân vật, ba mẹ sẽ gửi hình ảnh/tác phẩm của con về fanpage của trường. Giải thưởng cho các giải nhất, nhì, ba sẽ là xe đạp, lego, bộ búp bê…

Nét vẽ hồn nhiên, sinh động, hình ảnh tươi vui, rạng rỡ của các con khi cosplay (hóa trang) nhân vật khiến mình hiểu rằng các con mong ngóng được giao lưu với bạn bè, thể hiện tình cảm của mình biết bao nhiêu ẢNH: HOÀI THU

Nhưng thật ra mình thừa biết, theo đúng “truyền thống” trao giải của trường ở mọi cuộc thi, bé nào tham gia rồi cũng sẽ nhận được phần thưởng hết. Thông tin cuộc thi đăng lên vào ngày 7.6, thì ngay hôm sau, rất nhiều hình ảnh đã được gửi đến, từ cả 5 cơ sở của trường. Kèm theo những hình ảnh đó là là clip các con hát, biểu diễn thời trang, hình ảnh hậu trường con cùng anh chị, ba mẹ chuẩn bị đồ hóa trang, và nhiều nhất là những lời nhắn gửi “Con rất nhớ cô và các bạn”, “Cám ơn nhà trường đã tạo hoạt động tích cực để các con tham gia”, “Cả nhà đang ở quê nhưng cũng đi mượn đồ để chơi hết mình”, “Con đang ở quê với bà ngoại, con mong sớm được lên thành phố ở với mẹ và đi học”…

Nét vẽ hồn nhiên, sinh động, hình ảnh tươi vui, rạng rỡ của các con khi cosplay nhân vật khiến mình hiểu rằng các con mong ngóng được giao lưu với bạn bè, thể hiện tình cảm của mình biết bao nhiêu.

Dịch Covid-19 sẽ qua đi, điều quan trọng lúc này là chúng ta hãy duy trì sự lạc quan để hướng về phía trước HOÀI THU

Sau hai tuần, “Cosplay in a day” kết thúc, nhưng sẽ có thêm những cuộc thi, hoạt động khác ra đời trong thời gian Sài Gòn còn đối phó dịch bệnh. Bởi đó là điều duy nhất mình có thể làm để giữ niềm lạc quan cho bản thân và góp một phần rất nhỏ giúp cho những thiên thần bé bỏng ở trường cùng gia đình có chút niềm vui khi quây quần bên nhau cùng trổ tài, khi ngắm những hình ảnh ngộ nghĩnh xuất hiện trên fanpage rồi nhắn nhau í ới “Thả tim cho con đi nè”, “Like và share cho con nhe!”,… Rất nhiều nụ cười đã bật lên từ đây.

Dịch Covid-19 sẽ qua đi, điều quan trọng lúc này là chúng ta hãy duy trì sự lạc quan để hướng về phía trước. Và những điều nhỏ nhoi ta làm được cho trẻ thơ lúc này sẽ phần nào ủi an và nâng đỡ tinh thần các con trong thời khắc đặc biệt này.