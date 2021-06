“Việt Nam tốt lắm !”

Đại úy Phạm Đức Anh, cán bộ Công an P.Thảo Điền, cho biết người đàn ông này ở địa bàn do anh quản lý. Ông là một trong nhiều người nước ngoài từng từ chối thực hiện đi cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 . Nhưng được vận động đi để đảm bảo an toàn phòng dịch, sau khi đi cách ly về, ông lại vui vẻ và chủ động chào hỏi anh.