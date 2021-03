Vượt qua Covid-19: Những chiến binh vận chuyển

Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày đầu tiên khi lệnh “phong tỏa” toàn bộ khu vực có 3 bệnh viện (BV) lớn của thành phố, là BV Đà Nẵng, BV C, BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng , có hiệu lực. Trong khi nhiều người vội vàng tránh vùng tâm dịch, thì chúng tôi lại vác ba lô, nắm chặt tay nhau đi vào. Không một ai chùn bước, không một ai quay đầu mà bước thẳng vào “trận đánh”, đó là giải phóng an toàn cho các bệnh nhân tại đây đến các khu điều trị an toàn.