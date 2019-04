Xác minh nghi án hiệu phó lập khống hồ sơ nghiên cứu KH, chiếm đoạt ngân sách

Trả lời PV Thanh Niên ngày 28.4, một lãnh đạo Trường đại học (ĐH) Y Dược - ĐH Thái Nguyên cho biết trường đang phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên làm rõ vụ việc lập khống hồ sơ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ để chiếm dụng tiền nhà nước.

Ngày 16.4, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã có công văn thông báo về kết quả xác minh đề tài cấp Bộ mang tên: “Nghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh thalassemia (thiếu máu, tan máu bẩm sinh) ở phụ nữ người dân tộc tại khu vực miền núi phía bắc”, do PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên, thực hiện.