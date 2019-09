'Xâm hại tình dục trẻ em ở TP.HCM vẫn diễn biến phức tạp'

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM vừa có báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM và UBND TP.HCM về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của của cử tri.

Đáng chú ý, đối với kiến nghị về tình hình xâm hại trẻ em ở TP.HCM, Sở LĐ-TB-XH nhận định tình trạng trẻ em bị bạo lực , xâm hại và xâm hại tình dục vẫn xảy ra và diễn biến theo chiều hướng phức tạp.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2018, TP.HCM xảy ra 20 vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Trong đó Công an TP.HCM tiếp nhận, thụ lý 17 vụ/18 đối tượng xâm hại tình dục trẻ em (4 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 13 vụ giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi).

Trong quá trình tiếp nhận thông tin và thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ các vụ bạo lực, xâm hại tình dục ở TP.HCM có những khó khăn như: các đối tượng gây án là họ hàng, người thân trong gia đình nên gia đình nạn nhân và nạn nhân mặc cảm, cả nể thường che dấu, không tố giác tội phạm.

Ngoài ra các nạn nhân là trẻ em nhỏ tuổi, không nhận biết được sự việc xảy ra, không nhớ thời gian, địa điểm nên chưa cung cấp chính xác nội dung vụ việc. Mặt khác các nạn nhân còn bị ám ảnh tâm lý sau khi bị xâm hại tình dục, có trường hợp đi nơi khác sinh sống, không để lại địa chỉ.

Sở LĐ-TB-XH cũng cho hay việc đánh giá chứng cứ và quan điểm xử lý một số vụ xâm hại tình dục trẻ em giữa Cơ quan CSĐT và Viện KSND còn chưa thống nhất. Dù đối tượng đã khai nhận hành vi phù hợp với trình báo của nạn nhân nhưng do không thu được tinh trùng, tinh dịch, tế bào nam (do thời gian xảy ra vụ việc đã lâu) nên viện kiểm sát cho rằng thiếu chứng cứ và hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT...