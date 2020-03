Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ vượt mốc lịch sử năm 2016

Cụ thể, chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất trên sông Vàm Cỏ (Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây) có phạm vi từ 100 - 110 km, thấp hơn 15 - 16 km so với mức sâu nhất năm 2016. Trên sông cửa Tiểu, cửa Đại, phạm vi xâm nhập mặn sâu nhất khoảng 60 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 8 - 10 km và sâu hơn khoảng 8 - 10 km so với mức sâu nhất năm 2016.

Trên sông Hàm Luông, xâm nhập mặn ảnh hưởng sâu nhất khoảng 78 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 5 km, sâu hơn khoảng 5 km so với mức sâu nhất năm 2016. Trên sông Cổ Chiên, xâm nhập mặn ảnh hưởng sâu nhất khoảng 70 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 5 km và sâu hơn khoảng 5 km so với mức sâu nhất năm 2016.

Trên sông Hậu, xâm nhập mặn ảnh hưởng sâu nhất khoảng 70 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 10 km và sâu hơn khoảng 10 km so với mức sâu nhất năm 2016.

Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giám sát chặt chẽ độ mặn tại các cửa lấy nước, vận hành đóng các cửa cống và công trình thủy lợi khi độ mặn vượt mức cho phép, đảm bảo mặn không xâm nhập sâu vào nội đồng.

Trong khi đó, liên quan tình hình thời tiết , Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều 2.3 cho biết, khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đang áp sát và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ nước ta. Do đó, các tỉnh Bắc bộ có mưa giông diện rộng , riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 4.3, mưa giông tiếp tục mở rộng đến các tỉnh bắc Trung bộ và trung Trung bộ; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ chuyển rét từ rạng sáng 4.3 với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18C, vùng núi có rét dưới 13C.