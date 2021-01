Xây khách sạn 5 tầng hầm gây sụt lún làm hư hại hàng loạt nhà dân

Từ 20 - 26.1, UBND TP.Đà Lạt có tới 3 văn bản “hỏa tốc” để chỉ đạo khẩn cấp xử lý việc chủ đầu tư xây dựng khách sạn President gây sụt lún làm hư hỏng hàng loạt nhà dân nói trên.

Theo đó, ngày 21.1, UBND TP.Đà Lạt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với chủ đầu tư xây dựng khách sạn President; yêu cầu bồi thường thiệt hại, khôi phục lại hiện trạng ban đầu cho các hộ dân có công trình bị ảnh hưởng.

Ngày 26.1, Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt phối hợp cùng Công ty CP cấp thoát nước Lâm Đồng khắc phục sự cố cấp nước bị xì, hệ thống thoát nước bị tắc do hậu quả sụt lún đất . Đồng thời kiểm tra hệ thống cấp điện trong khu vực để phòng chống cháy nổ do sụt lún đất, nhà có thể làm ảnh hưởng.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, chủ đầu tư chưa lập, phê duyệt biện pháp thi công xây dựng công trình trước khi thi công. Khi để xảy ra sự cố sạt lở, sụt lún làm ảnh hưởng nhiều nhà dân xung quanh cũng chưa lập, phê duyệt và báo cáo cơ quan có thẩm quyền biện pháp khắc phục sự cố công trình. Đồng thời chủ đầu khẩn trương liên hệ đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra, đánh giá khả năng chịu lực của công trình, công trình lân cận.

Như Thanh Niên đã phản ánh, khách sạn President được Sở Xây dựng Lâm Đồng cấp phép xây dựng ngày 27.5.2019 với quy mô 1 trệt, 3 lầu và 5 tầng hầm (2 hầm và 3 bán hầm). Do chênh lệch địa hình giữa đường Lê Đại Hành và Hồ Tùng Mậu (thung lũng Kim Khuê), trong quá trình thi công đào móng xây các tầng hầm đã làm sạt lở, sụt lún đất dẫn đến có 12 ngôi nhà lân cận bị hư hại, trong đó có 2 ngôi nhà phải phá bỏ hoàn toàn. Để bảo đảm an toàn tính mạng con người và tài sản, cơ quan chức năng và UBND P.3 (Đà Lạt) đã phải di dời 4 hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các hộ dân sống quanh công trình xây dựng khách sạn với 5 tầng hầm đang bất an, họ mong việc khắc phục sự cố phải được thực hiện sớm để an tâm đón Tết Nguyên đán cận kề.