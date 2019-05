Xe chở du khách Singapore va vào vách núi Bạch Mã

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô khách loại 24 chỗ ngồi mang BS 75K - 1447 (Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ du lịch Nam Thịnh) do tài xế Hoàng Nguyên Thạnh, 38 tuổi, trú đường Nhật Lệ (TP.Huế) điều khiển chở trên xe 21 người, chủ yếu khách du lịch mang quốc tịch Singapore.

Chiều cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ tai nạn. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an H.Phú Lộc đã điều động lực lượng, phương tiện cứu hộ đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Riêng đường lên đỉnh Bạch Mã tạm thời bị phong tỏa, hạn chế người đi lại.