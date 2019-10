Xe khách đâm ô tô 4 chỗ, 3 người chết

* Xe tải tông 7 xe máy dừng đèn đỏ trên QL1

Rạng sáng 26.10, trên tuyến QL1A, đoạn qua TT.Quán Hành (H.Nghi Lộc, Nghệ An), ô tô 4 chỗ ngồi do tài xế Võ Thanh Minh (37 tuổi, ngụ xã Nghi Trung, H.Nghi Lộc) điều khiển chở theo 3 người chạy từ Hà Nội về Nghệ An.

Khi đến ngã tư ở TT.Quán Hành, xe rẽ trái để về xã Nghi Trung thì bị xe khách BS 43B-038.12 đang lưu thông theo hướng từ nam ra bắc đâm vào hông bên phải. Vụ va chạm khiến xe 4 chỗ bị biến dạng, 3 người trên xe tử vong , gồm: ông Võ Văn Hải (50 tuổi, ngụ xã Nghi Trung, H.Nghi Lộc), ông Võ Văn Tiến (59 tuổi) và bà Lâm Thị Thanh (48 tuổi, vợ ông Tiến, đều ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); tài xế Minh bị thương nặng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An điều tra