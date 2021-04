Xe khách Lạng Sơn-Nghệ An 38 chỗ ‘nhồi’ 100 người

Sáng 30.4, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT , Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, xử lý kịp thời xe khách chở quá số người quy định, không có giấy chứng nhận đăng kiểm, tài xế không có giấy phép lái xe khi lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng đi Ninh Bình.

Cụ thể, lúc hơn 0 giờ ngày 30.4, Cục CSGT nhận tin nhắn “kêu cứu” của người dân khi bị nhồi nhét tới mức nghẹt thở trên xe khách mang BS 37B-027.XX từ Lạng Sơn về Nghệ An, đang di chuyển trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ . Thời điểm này, lượng xe lưu thông trên tuyến rất đông khiến hành khách vô cùng khổ sở.

Cục CSGT đã thông tin tới Đội 3 tiến hành rà soát, đón lõng. Khoảng 1 giờ 20 ngày 30.4, Tổ công tác của Đội 3 làm nghiệm vụ tại km230, nút giao Liêm Tuyền, đã phát hiện, dừng xe khách kể trên để kiểm tra, xử lý.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Trương Anh T (trú xã Bồng Khê, H.Con Cuông, Nghệ An) không xuất trình được giấy phép lái xe. Ngoài ra, xe khách không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vì bị Thanh tra giao thông tỉnh Nghệ An tạm giữ.