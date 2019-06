Xe khách mất lái lao xuống sông, 1 người chết, 2 người bị thương

Sáng nay, 4.6, trao đổi với Thanh Niên, trung tá Tống Thành Văn, Trạm trưởng Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ tai nạn khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng nay, 4.6, trên tuyến quốc lộ 1A ,đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), chiếc ô tô khách mang biển số 98B - 021.48 lưu thông theo hướng bắc - nam, khi đến địa phận trên, chiếc xe bất ngờ bị mất lái lao qua hàng lan can bên đường, cắm đầu xuống sông.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm chênh vênh bên bờ sông, một phần đầu chiếc xe cắm xuống nước, phần hông và đầu xe bị hư hỏng nặng. Hiện lực lượng cứu hộ đang đưa chiếc xe ra khỏi hiện trường.

Cũng theo trung tá Văn, bước đầu cơ quan công an xác định vụ tai nạn do tài xế tự gây ra. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tĩnh Gia điều tra làm rõ.