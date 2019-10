Xe máy bốc cháy sau khi tông vào ô tô, một người tử vong

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Sơn (62 tuổi, ngụ TT.Di Linh, H.Di Linh) điều khiển xe máy (chưa rõ biển số) lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP.Đà Lạt đi TP.HCM với tốc độ cao.

Khi đến đoạn qua Km 136 + 800 (thuộc địa phận xã Hòa Ninh, H.Di Linh), xe máy lấn hoàn toàn qua phần đường bên phải, tông trực diện vào ô tô 7 chỗ BS 30A - 987.12 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an H.Di Linh có mặt điều tiết giao thông , khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra , làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện, Công an H.Di Linh cũng phối hợp với lực lượng Pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm tử thi nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.