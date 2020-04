Xe ôm công nghệ bịa chuyện công an 'xin trắng' 50.000 đồng

Chiều 6.4, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) củng cố hồ sơ để xử lý một tài xế xe ôm công nghệ bịa chuyện bị Công an xã Hòa Liên (H.Hòa Vang) “xin trắng 50.000 đồng” tại Khu Công nghệ cao.

Trước đó, anh Nguyễn Phúc Hồng Nhậm dùng Facebook cá nhân nhắn tin đến Facebook Cơ quan công an tố giác: “Sáng nay 4.4, lúc 10 giờ 20 phút, tôi đi giao hàng đến Khu Công nghệ cao (xã Hòa Liên). Lần đầu tiên Khu Công nghệ cao tôi đi ngược chiều vì đoạn này đang sửa đường nên tôi không biết.

Đến cổng 2 anh chiến sĩ công an ra chặn hỏi giấy tờ xe, sau đó kêu tôi vào phòng…xin trắng 50k (nó không to tát gì, tôi sai tôi chiệu (chịu) phạt, đúng là đời chạy 1 cuốc có 20k, xin mất 50k, mùa dịch khó khăn chung, 2 chiến sĩ làm mất thể hiện hình ảnh công an quá”.