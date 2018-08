Xe tải va chạm tàu hỏa, 2 người bị thương nặng

Tây Ninh: Xe tải và xe máy va chạm, 1 người tử nạn Chiều 7.8, Cơ quan công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng xảy ra tại P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh vào trưa cùng ngày. Ảnh: Dương Phan Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người điều khiển xe máy tử nạn Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 7.8, tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ, xe máy BS 70N1 - 5228 do ông Nguyễn Văn Sắc chở vợ là bà Nguyễn Thị Gấu (cùng 55 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu) va chạm với với xe tải BS 70C - 096.34 do tài xế Huỳnh Văn Thà (34 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) điều khiển. Cú va chạm khiến vợ chồng ông Sắc té ngã, bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Gấu tử vong, ông Sắc hiện vẫn đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị. Giang Phương