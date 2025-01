Hà Tĩnh: 2 vụ ô tô rơi xuống sông Chợ Giấy

Trung tá Diệp Xuân Quyền, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, rạng sáng ngày 10.1, một chiếc xe cứu hộ giao thông của tư nhân lưu thông trên quốc lộ 15A, khi đi qua cầu Chợ Giấy (thuộc địa phận xã An Dũng, H.Đức Thọ) thì bị mất lái, đâm gãy lan can cầu rồi rơi xuống sông Chợ Giấy.

Xe cứu hộ giao thông đâm gãy lan can cầu Chợ Giấy rồi rơi xuống xuông ẢNH: TÂN KỲ

Rất may tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra, tài xế kịp mở cửa thoát ra ngoài và bơi vào bờ an toàn.

Tại khu vực cầu Chợ Giấy, trước đó, rạng sáng ngày 31.12, một chiếc xe ô tô 5 chỗ khi lưu thông qua đây cũng bị mất lái, lao xuống sông. Vụ tai nạn giao thông này khiến 2 người ngồi trong xe ô tô thiệt mạng.

"Tuyến quốc lộ 15A đoạn qua cầu Chợ Giấy có mặt đường rộng khoảng 8 m, đường ngoặt nguy hiểm. Tại đây, cơ quan chức năng cũng đã lắp đặt biển cảnh báo và hạn chế tốc độ 50 km/h. Cả 2 vụ tai nạn khiến phương tiện rơi xuống sông được chúng tôi xác định đều xảy ra vào ban đêm, thời tiết có sương mù nên tầm nhìn bị hạn chế. Nguyên nhân cả 2 vụ việc bước đầu được xác định là do tài xế chạy quá tốc độ cho phép dẫn đến bị mất lái", trung tá Quyền thông tin.

Trung tá Quyền khuyến cáo, người dân điều khiển phương tiện khi lưu thông đoạn cầu Chợ Giấy cần tuân thủ vận tốc, di chuyển chậm và chú ý quan sát vì đường ngoặt nguy hiểm. Thời gian tới, Đội CSGT-TT Công an H.Đức Thọ sẽ kiến nghị với Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh làm thêm gờ giảm tốc và lắp đặt hộ lan phía hai đầu cầu để hạn chế tình trạng xe ô tô rơi xuống sông.