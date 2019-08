Xe thang chạy 'cắt mặt' máy bay tại Tân Sơn Nhất, lái xe bị phạt 4 triệu

Vụ việc xảy ra hôm 19.8, lái xe Đ.V.D, nhân viên Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), khi đang điều khiển xe trong khu bay Tân Sơn Nhất do thiếu quan sát, đã chạy cắt ngang đầu máy bay A321, số hiệu VNA339, đang lăn trên đường lăn, khiến máy bay phải dừng chờ xe đi qua.

Cảng vụ hàng không miền Nam đã phạt lái xe 4 triệu đồng do không tuân thủ quy định an toàn. Lái xe Đ.V.Đ cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thiết bị mặt đất do Cục Hàng không Việt Nam cấp trong thời gian 2 tháng.

Chỉ sau đó 2 ngày, hôm 21.8, máy bay boeing 787-9 của Vietnam Airlines khi đang chuẩn bị cho chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi Osaka (Nhật Bản) cũng bất ngờ bị xe thang của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS, do ông L.Đ.B. cầm lái đâm vào thân máy bay.

Cú va chạm làm phần thân dưới cửa L4 (cửa phía sau) chiếc Boeing 787-9 (sản xuất năm 2015) bị hỏng. Sự cố khiến Vietnam Airlines phải ngừng khai thác chiếc Boeing 787-9 bị đâm thủng thân để kiểm tra kỹ thuật.

Toàn bộ 265 hành khách của chuyến bay VN 320 được chuyển qua chiếc Boeing 787 khác để đi Osaka vào sáng hôm sau.